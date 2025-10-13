Apple a proposé aujourd’hui au téléchargement la bêta 3 d’iOS 26.1 sur iPhone et iPad. Il y a quelques nouveautés qui sont disponibles avec cette version. C’est l’occasion de les découvrir.

iOS 26 Logo

Les nouveautés de la bêta 3 d’iOS 26.1

– Apple a annoncé aujourd’hui que son service de streaming Apple TV+ change de nom pour simplement devenir Apple TV. Le fabricant a aussi évoqué une « nouvelle identité dynamique ». Cela se matérialise maintenant avec la bêta 3 d’iOS 26.1 qui affiche un peu de couleurs sur l’application Apple TV.

Apple TV Logo Couleurs

– Les mentions « Apple TV+ » ont disparu, remplacée par « abonnement Apple TV ».

– La bêta 3 d’iOS 26.1 prépare le terrain pour de nouvelles intégrations d’intelligence artificielle, en plus de ChatGPT. La prochaine devrait être Gemini de Google.

– Une nouvelle option de capture locale est disponible en se rendant dans Réglages > Général.

– De nouvelles options (cachées pour le moment) permettent de faire suivre les notifications sur un appareil non-Apple. C’est en lien avec l’Europe (plus d’informations sur cet article).

– Le centre de contrôle propose un peu plus de rebond par rapport aux versions précédentes.

– La bêta 3 d’iOS 26.1 propose les notifications quand une personne est sujette à des attaques par logiciels espions sur son iPhone. Jusqu’à présent, Apple envoyait un iMessage et un e-mail.

– Une nouvelle option permet de réaliser des actions avec un seul appui au lieu de glisser son doigt. C’est probablement en lien avec le nouveau système d’alarme et de minuteur en place depuis le bêta 2.