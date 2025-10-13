Apple a proposé aujourd’hui au téléchargement la bêta 3 d’iOS 26.1 sur iPhone et iPad. Il y a quelques nouveautés qui sont disponibles avec cette version. C’est l’occasion de les découvrir.

Les nouveautés de la bêta 3 d’iOS 26.1

– Apple a annoncé aujourd’hui que son service de streaming Apple TV+ change de nom pour simplement devenir Apple TV. Le fabricant a aussi évoqué une « nouvelle identité dynamique ». Cela se matérialise maintenant avec la bêta 3 d’iOS 26.1 qui affiche un peu de couleurs sur l’application Apple TV.

– Les mentions « Apple TV+ » ont disparu, remplacée par « abonnement Apple TV ».

– La bêta 3 d’iOS 26.1 prépare le terrain pour de nouvelles intégrations d’intelligence artificielle, en plus de ChatGPT. La prochaine devrait être Gemini de Google.

– Une nouvelle option de capture locale est disponible en se rendant dans Réglages > Général.

In iOS 26.2 Beta 3. New local capture option under settings—> general. pic.twitter.com/HTWaAnPOpL — Aaron Zollo (@zollotech) October 13, 2025

– De nouvelles options (cachées pour le moment) permettent de faire suivre les notifications sur un appareil non-Apple. C’est en lien avec l’Europe (plus d’informations sur cet article).

From iOS 26.1 beta 3, here are the settings for the upcoming "Notification Forwarding" feature that will allow you to see your notifications on a 3rd party accessory. pic.twitter.com/JhBsrfcQ4J — Aaron (@aaronp613) October 13, 2025

– Le centre de contrôle propose un peu plus de rebond par rapport aux versions précédentes.

Control Center in iOS 26.1 Beta 3 feels bouncier when swiping between pages. pic.twitter.com/1RLNQLzdhh — Beta Profiles (@BetaProfiles) October 13, 2025

– La bêta 3 d’iOS 26.1 propose les notifications quand une personne est sujette à des attaques par logiciels espions sur son iPhone. Jusqu’à présent, Apple envoyait un iMessage et un e-mail.

It seems like iOS 26.1 beta 3 adds support for native Apple threat notifications: "On {date} Apple notified you of a mercenary spyware attack targeted at your iPhone." As far as I'm aware, this was only via email/iMessage/web until now pic.twitter.com/LwHEu74fTA — Aaron (@aaronp613) October 13, 2025

– Une nouvelle option permet de réaliser des actions avec un seul appui au lieu de glisser son doigt. C’est probablement en lien avec le nouveau système d’alarme et de minuteur en place depuis le bêta 2.