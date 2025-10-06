Apple a proposé aujourd’hui au téléchargement la bêta 2 d’iOS 26.1. Il y a quelques nouveautés disponibles sur iPhone et iPad (avec iPadOS 26.1) avec cette version, c’est l’occasion de les découvrir ici.

iOS 26 Logo

Les nouveautés de la bêta 2 d’iOS 26.1

– L’alarme et le minuteur évoluent sur iPhone avec iOS 26.1. Il faut maintenant faire un balayage de la gauche vers la droite sur la zone « Stop » pour couper la sonnerie. Cela rappelle le geste « Glisser pour déverrouiller » sur les iPhone sans Face ID. Jusqu’à présent, iOS 26 proposait un simple bouton « Stop » à appuyer. Voici une vidéo dévoilant le rendu.

– L’application Réglages change un peu, en affichant des descriptions un peu plus grosses en ce qui concerne les sections. Toujours au niveau de l’application Réglages, les noms des sections sont maintenant alignés à gauche au lieu d’être centrés.

– De manière similaire, le nom des dossiers est maintenant aligné à gauche.

– Le Liquid Glass s’invite un peu plus sur le Dock.

– Sur iPad, iPadOS 26.1 bêta 2 marque le retour de la fonction Slide Over pour le multitâche. Plus de détails dans cet article dédié.

iPadOS 26.1 Beta 2 Slide Over

– Si vous utilisez un micro externe avec votre iPhone ou iPad, la bêta 2 d’iOS 26.1 vous permet de régler le gain d’entrée directement depuis le centre de contrôle. Vous pouvez également personnaliser l’emplacement où sont enregistrés les enregistrements audio capturés localement.

– L’application Apple Vision Pro utilise désormais un modèle 3D pour représenter votre casque.

– Les événements du calendrier n’utilisent plus de couleurs pleine largeur comme sur la bêta 1, mais reprennent leur design d’origine, à savoir celui d’iOS 26.

– Le menu Téléchargements de Safari sur iPad est à nouveau intégré à la barre d’adresse.