Apple a proposé aujourd’hui au téléchargement la bêta 2 d’iOS 26.1. Il y a quelques nouveautés disponibles sur iPhone et iPad (avec iPadOS 26.1) avec cette version, c’est l’occasion de les découvrir ici.

Les nouveautés de la bêta 2 d’iOS 26.1

– L’alarme et le minuteur évoluent sur iPhone avec iOS 26.1. Il faut maintenant faire un balayage de la gauche vers la droite sur la zone « Stop » pour couper la sonnerie. Cela rappelle le geste « Glisser pour déverrouiller » sur les iPhone sans Face ID. Jusqu’à présent, iOS 26 proposait un simple bouton « Stop » à appuyer. Voici une vidéo dévoilant le rendu.

iOS 26.1 beta 2 adds "slide to stop" on your lockscreen for alarms pic.twitter.com/mCKKJkGnqc — Aaron (@aaronp613) October 6, 2025

– L’application Réglages change un peu, en affichant des descriptions un peu plus grosses en ce qui concerne les sections. Toujours au niveau de l’application Réglages, les noms des sections sont maintenant alignés à gauche au lieu d’être centrés.

iOS 26.1 beta 2 aligns all the settings headers to the left instead of the center. I think it looks really nice pic.twitter.com/qCgzarbszd — Aaron (@aaronp613) October 6, 2025

– De manière similaire, le nom des dossiers est maintenant aligné à gauche.

iOS 26.1 beta 2 aligns folder titles to the left instead of the center pic.twitter.com/kAb8n7SSS1 — Aaron (@aaronp613) October 6, 2025

– Le Liquid Glass s’invite un peu plus sur le Dock.

iOS 26.1 Beta 2 brings Liquid Glass to the Dock. pic.twitter.com/lru5aOq5KM — Beta Profiles (@BetaProfiles) October 6, 2025

– Sur iPad, iPadOS 26.1 bêta 2 marque le retour de la fonction Slide Over pour le multitâche. Plus de détails dans cet article dédié.

– Si vous utilisez un micro externe avec votre iPhone ou iPad, la bêta 2 d’iOS 26.1 vous permet de régler le gain d’entrée directement depuis le centre de contrôle. Vous pouvez également personnaliser l’emplacement où sont enregistrés les enregistrements audio capturés localement.

– L’application Apple Vision Pro utilise désormais un modèle 3D pour représenter votre casque.

iOS 26.1

New really cool 3D model in Apple Vision Pro app pic.twitter.com/0FBDPMZzpQ — SOUIC ᯅ (@SSOUIC) October 6, 2025

– Les événements du calendrier n’utilisent plus de couleurs pleine largeur comme sur la bêta 1, mais reprennent leur design d’origine, à savoir celui d’iOS 26.

– Le menu Téléchargements de Safari sur iPad est à nouveau intégré à la barre d’adresse.