Apple a proposé aujourd’hui la bêta 2 d’iPadOS 26.1 sur iPad et cette mise à jour marque le retour de la fonction Slide Over. Apple l’avait retirée avec iPadOS 26.

Image 9to5Mac

Le retour de Slide Over sur iPad avec iPadOS 26.1

Plusieurs utilisateurs n’ont pas hésité à critiquer ce retrait de Slide Over avec iPadOS 26. Apple a visiblement entendu les critiques, étant donné que la fonctionnalité marque son retour.

Avec Slide Over en place, une application s’affiche dans une fenêtre flottante que vous pouvez faire glisser sur le côté gauche ou droit de votre écran.

L’avantage ici est que la nouvelle version fonctionne avec le reste des fonctionnalités multitâche d’iPadOS 26. Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres d’applications puis utiliser Slide Over pour accéder rapidement à une application qui se superpose au reste.

Pour utiliser Slide Over sur iPadOS 26.1, il faut appuyer sur l’icône verte de la fenêtre d’une application afin d’ouvrir les commandes de redimensionnement. À partir de là, vous pouvez appuyer sur le bouton dédié pour Slide Over.

Pour mettre un terme à la fonction, il suffit de faire un balayage. Cela viendra cacher Slide Over. À l’inverse, un balayage dans l’autre sens permet de retrouver l’affichage dédié.

Dernier point à prendre en compte : Slide Over sur la bêta 2 d’iPadOS 26.1 prend en charge une seule application, ce qui diffère légèrement de l’ancienne version sur iPadOS 18. A voir si Apple fera des changements d’ici la mise à jour finale.