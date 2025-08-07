Après l’iPhone, c’est au tour de l’iPad d’avoir le droit à la 5G+ (5G SA) avec Orange et iPadOS 26. En effet, la bêta 5 du système d’exploitation a activé cette nouveauté.

La 5G+ d’Orange sur iPad

La bêta 5 d’iOS 26 est sortie cette semaine et, comme l’a remarqué Tiino-X83, il y a une mise à jour au niveau des bundles d’opérateur. Dans le cas de la France, Orange a activé le support de la 5G+ pour les clients qui ont un iPad. Il n’y a pas d’informations pour le moment concernant les iPad qui pourront réellement en profiter.

La 5G+ (5G SA) est un réseau qui utilise des infrastructures entièrement dédiées et indépendantes, ne reposant sur aucune infrastructure 4G — tandis que la 5G NSA (Non-Standalone Access), celle qui a été utilisée jusqu’à présent par les opérateurs, exploite les infrastructures 4G existantes pour monter en puissance. L’idée avec cette « vraie » 5G est d’avoir de meilleurs débits, une latence réduite et une fiabilité renforcée.

Dans le cas d’Orange, le support sur iPhone est une réalité depuis le mois de juin. Il est nécessaire d’avoir au minimum un iPhone 15 et d’activer l’option dédiée (qui est gratuite) sur son espace client pour en profiter.

Selon Orange, la 5G+ propose un réseau encore plus réactif grâce à une latence réseau réduite. Le groupe évoque également une qualité constante pour tous les usages : la voix passe désormais en 5G avec la VoNR (Voice over New Radio) tout comme la data pour une qualité constante de tous les usages. Enfin, il y a une sécurisation renforcée parce la 5G+ intègre un chiffrement des données d’identification de la carte SIM, garantissant une protection optimale des informations personnelles des utilisateurs.

Les autres opérateurs vont suivre

Qu’en est-il des autres opérateurs ? Free Mobile et Bouygues Telecom proposent déjà la 5G+ sur iPhone, mais pas encore SFR. Pour ce qui est de l’iPad, on peut se douter qu’ils vont suivre Orange et l’activer prochainement.