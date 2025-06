Orange devient le premier opérateur français à proposer la 5G+ (5G SA) sur les iPhone, comme cela était attendu. Il dépasse ainsi Free Mobile qui la rend déjà disponible sur certains smartphones Android.

La 5G+ d’Orange est maintenant sur iPhone

La 5G+ (5G SA) est un réseau qui utilise des infrastructures entièrement dédiées et indépendantes, ne reposant sur aucune infrastructure 4G — tandis que la 5G NSA (Non-Standalone Access), celle qui a été utilisée jusqu’à présent par les opérateurs, exploite les infrastructures 4G existantes pour monter en puissance. L’idée avec cette « vraie » 5G est d’avoir de meilleurs débits, une latence réduite et une fiabilité renforcée.

Dans un communiqué, Orange dit que la 5G+ est disponible sur iPhone depuis le 6 juin 2025, à savoir aujourd’hui. Il est nécessaire d’avoir au minimum un iPhone 15 et d’activer l’option dédiée qui est gratuite (plus d’informations sur le site de l’opérateur). Orange précise qu’il faut suivre ces trois conditions pour profiter du nouveau réseau mobile plus rapide :

Être sur une zone couverte par la 5G+

Avoir un smartphone compatible 5G+

Détenir la Série Spéciale 180Go 5G+ ou l’option 5G+

Laetitia Orsini-Sharps, directrice Grand Public d’Orange France, déclare :

Nous sommes fiers de pouvoir proposer à nos clients équipés d’iPhone 15 ou d’un modèle ultérieur, l’accès au réseau 5G+ d’Orange. Pour tous leurs usages data et notamment de divertissement, nous sommes convaincus que nos clients apprécieront les avantages de la 5G+.

Davantage de débit disponible et plus

Selon Orange, la 5G+ propose un réseau encore plus réactif grâce à une latence réseau réduite. Le groupe évoque également une qualité constante pour tous les usages : la voix passe désormais en 5G avec la VoNR (Voice over New Radio) tout comme la data pour une qualité constante de tous les usages. Enfin, il y a une sécurisation renforcée parce la 5G+ intègre un chiffrement des données d’identification de la carte SIM, garantissant une protection optimale des informations personnelles des utilisateurs.

Que se passe-t-il si vous avez activé la 5G+ mais que le logo n’apparaît pas sur votre téléphone ? Voici ce que déclare Orange :