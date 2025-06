Avec iPadOS 26, Apple propose une nouvelle interface multitâche qui permet d’ouvrir plusieurs applications simultanément, avec des fenêtres redimensionnables qui peuvent être réorganisées à l’image d’un Mac. Dans une interview avec Ars Technica, Craig Federighi, vice-président responsable du logiciel chez Apple, explique pourquoi l’iPad a mis du temps à adopter ce multitâche avancé.

Une évolution freinée par des limites matérielles

Le multitâche fenêtré a tardé à arriver sur iPad en raison de contraintes techniques initiales. Les premiers iPad « n’avaient pas la puissance nécessaire pour gérer plusieurs applications fenêtrées avec une réactivité parfaite », explique Craig Federighi. Pour lui, la fluidité est essentielle : « C’est une exigence fondamentale que si vous touchez l’écran et commencez à déplacer quelque chose, ça réagisse. Sinon, c’est tout le modèle d’interaction qui est rompu. Il s’agit d’une rupture psychique du contrat qui vous lie à l’appareil ». Les applications n’étaient pas non plus conçues pour un redimensionnement dynamique.

Le mauvais lancement de Stage Manager en 2022, limité aux iPad haut de gamme pour garantir des performances avec huit applications, a frustré les utilisateurs d’anciens modèles. Cependant, les progrès matériels ont changé la donne. « Au fil du temps, l’iPad est devenu plus puissant, les écrans sont devenus plus grands, la base d’utilisateurs a évolué vers un mode où l’utilisation du trackpad et du clavier est un peu plus fréquente », note Craig Federighi. Ces évolutions ont permis de lever les barrières techniques, rendant possible un multitâche digne d’un ordinateur tout en respectant l’expérience tactile de l’iPad.

Une interface multitâche flexible dans iPadOS 26

Avec iPadOS 26, Apple adopte une approche plus inclusive : « Nous avons décidé cette fois de rendre tout disponible, même avec des nuances sur les anciens produits, parce que nous avons constaté une forte demande », déclare le dirigeant d’Apple. Les principales nouveautés incluent :

Fenêtres redimensionnables : les utilisateurs peuvent ajuster la taille des fenêtres d’applications, les superposer et les réorganiser librement, comme sur macOS.

Boutons façon Mac : les fenêtres intègrent les boutons de contrôle (feux tricolores) pour redimensionner ou fermer les applications, ainsi que des barres de menus pour ajuster les paramètres.

Tâches en arrière-plan : certaines tâches exigeantes, comme les transferts de fichiers, peuvent s'exécuter en arrière-plan, bien que limitées à des actions spécifiques, contrairement aux agents système continus des Macs.

Limites selon les modèles : les iPad récents supportent plus de fenêtres ouvertes, tandis que les modèles plus anciens sont limités à quatre applications simultanées.

Apple conserve Stage Manager comme mode optionnel et maintient l’interface classique à une seule application pour ceux qui préfèrent la simplicité originelle de l’iPad.

Cette interface, qui emprunte des éléments visuels et fonctionnels du Mac tout en restant fidèle à l’expérience tactile, répond donc à une demande croissante pour un iPad polyvalent. Les différences, comme l’absence de processus continus en arrière-plan, garantissent que l’iPad reste distinct du Mac tout en s’en inspirant.

iPadOS 26 est actuellement disponible en bêta pour les développeurs.