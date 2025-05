Apple a déjà cessé de signer iPadOS 17.7.7 au niveau de ses serveurs. Cela signifie qu’il n’est plus possible d’installer cette version spécifique sur iPad, que ce soit en tant que mise à jour ou restauration.

Un bug qui déconnecte les applications

iPadOS 17.7.7 a vu le jour le 12 mai et concerne les iPad qui ne sont pas éligibles à iPadOS 18. Officiellement, cette mise à jour n’ajoute pas de nouveauté et vient boucher 29 failles de sécurité. Mais il s’avère qu’elle comprend également un bug gênant de connexion.

Plusieurs utilisateurs se plaignent sur les réseaux sociaux et sur Reddit que leur iPad sous iPadOS 17.7.7 se déconnecte automatiquement des applications au moment de les fermer. Par exemple, un utilisateur fait savoir que des applications comme YouTube et X (ex-Twitter) se déconnectent automatiquement. Il dit avoir fait toute une série de tests :

Vérifier que Temps d’écran et les restrictions sont désactivés.

Vérifier qu’aucun profil ou configuration MDM n’est installé.

S’assurer que les cookies de Safari et la sauvegarde des mots de passe sont activés.

Effectuer une réinitialisation complète de tous les réglages.

Effectuer une réinitialisation complète des paramètres d’usine et configurer l’iPad comme s’il était nouveau (et non en utilisant une sauvegarde).

« Malgré tout cela, le problème persiste. Chaque fois que j’ouvre une application, elle se comporte comme si elle venait d’être installée et me demande de me connecter à nouveau », ajoute l’utilisateur.

Apple a donc vraisemblablement retiré la mise à jour à cause de témoignages similaires de la part d’utilisateurs. On peut imaginer qu’une version corrective arrivera dans quelques jours.