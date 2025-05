Apple propose aujourd’hui au téléchargement les mises à jour iPadOS 17.7.7 sur iPad, ainsi que macOS 13.7.6 et macOS 14.7.6 sur Mac. Cela concerne les anciens iPad et Mac qui ne sont pas forcément éligibles à iOS 18 et macOS 15.

Apple fait savoir qu’iPadOS 17.7.7 vient boucher 29 failles de sécurité. Aucune d’entre elles n’a déjà été exploitée par des hackers, ce qui est une bonne chose pour les utilisateurs. Voici les sections qui sont concernées par les vulnérabilités :

AirDrop

AppleJPEG

Audio

CoreAudio

CoreGraphics

CoreMedia

Affichage

FaceTime

Partage de documents iCloud

ImageIO

Kernel (noyau)

Libexpat

Adressage des e-mails

Notes

Contrôle parental

Pro Res

Profils Sandbox

Sécurité

StoreKit

Météo

WebKit

Pour mettre à jour votre iPad vers iPadOS 17.7.7, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Sur Mac, il y a macOS 13.7.6 pour les utilisateurs de macOS Ventura et macOS 14.7.6 pour les utilisateurs de macOS Sonoma. La première mise à jour vient boucher 30 failles de sécurité, tandis que la second en bouche 33.

Pour rappel, Apple a également proposé iOS 18.5 et iPadOS 18.5 sur iPad. Cela vient boucher 33 failles de sécurité. Pour macOS 15.5, Apple a corrigé 55 vulnérabilités. Il y a aussi watchOS 11.5 qui corrige 23 failles de sécurité. Pour tvOS 18.5, il s’agit de 24 failles. Et pour visionOS 2.5, ce sont également 25 vulnérabilités.