Apple annonce qu’iPadOS, le système d’exploitation de l’iPad, aura les App Store tiers, le « sideloading » (façon Apple), les moteurs de rendu tiers pour les navigateurs Internet et plus encore dès cet automne. Ce sera donc au même niveau qu’iOS sur iPhone, et ce à cause du Digital Markets Act (DMA).

Il faut savoir qu’Apple ne décide pas soudainement de proposer le support des nouveautés sur iPad pour faire plaisir aux utilisateurs. Il y a quelques jours, la Commission européenne a décidé qu’iPadOS serait également éligible au DMA, à l’instar d’iOS. Cela oblige donc Apple à faire le nécessaire pour que les nouveautés sur iPhone propres à l’Europe soient également disponibles sur iPad. L’annonce du jour par Apple est donc une simple formalité.

On notera au passage qu’Apple décide d’attendre. Au lieu de proposer tout de suite le support des App Store tiers, des moteurs de rendu tiers pour les navigateurs et plus encore, le fabricant décide d’attendre l’automne. On peut donc se douter que ce sera disponible avec iPadOS 18.

Dans la foulée, Apple a annoncé des modifications concernant les frais pour les développeurs qui décident notamment de ne pas distribuer leurs applications sur l’App Store dans les pays de l’Union européenne. La taxe Core Technology Fee reste d’actualité, mais des modifications sont en place pour éviter que les développeurs paient une très grosse somme si leurs applications deviennent soudainement virales. Les informations détaillées sont à retrouver sur cet article dédié.