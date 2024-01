Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs d’iPad en Europe : ils n’auront pas le droit au sideloading, aux App Store tiers, à l’ouverture de la puce NFC, aux navigateurs Internet sans WebKit et plus encore. En effet, Apple a magouillé.

L’iPad ne sera pas au niveau de l’iPhone

Apple a annoncé hier les nouvelles règles pour respecter le Digital Markets Act (DMA) dans l’Union européenne, ce qui implique de nombreux changements. Apple doit respecter la loi parce qu’il compte plus de 45 millions d’utilisateurs européens. Mais plusieurs fonctionnalités seront uniquement disponibles sur l’iPhone et non l’iPad.

Voici le détail selon 9to5Mac :

La possibilité d’installer des App Store tiers et de télécharger des applications à partir de ces places de marché tierces ne sera possible que sur l’iPhone

La nouvelle invite dans Safari qui demande aux utilisateurs de choisir un moteur de recherche par défaut ne sera disponible que sur l’iPhone

La prise en charge des moteurs de rendu tiers pour les navigateurs Internet ne sera possible que sur l’iPhone

La possibilité de définir des applications par défaut pour les paiements grâce au NFC ne sera disponible que sur l’iPhone

Les changements apportés à la politique de l’App Store pour autoriser les paiements alternatifs et réduire les commissions concernent l’App Store sur toutes les plateformes Apple

Les modifications apportées aux lignes directrices de l’App Store pour autoriser les applications de cloud gaming ont un impact sur toutes les plateformes d’Apple

Quelle est la magouille ? Pour l’Union européenne, il y a un App Store qui regroupe l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch, l’Apple TV et le Mac. Mais Apple « triche » ici en disant que l’App Store pour iOS (iPhone) et l’App Store pour iPadOS (iPad) sont différents. Par conséquent, l’App Store pour iPadOS n’atteint pas les 45 millions d’utilisateurs européens et n’est pas sujet aux nouvelles règles.

Reste à voir maintenant si la Commission européenne va accepter cette séparation de l’App Store pour l’iPhone et l’iPad…