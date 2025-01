En plus d’iOS 18.3 et de macOS 15.3, Apple pense à ses anciens iPad avec la mise à jour iPadOS 17.7.4 et les mises à jour macOS Ventura 13.7.3 et macOS Sonoma 14.7.3 pour les anciens Mac.

Il n’y a pas de nouveautés ici, mais Apple se charge de boucher plusieurs failles de sécurité. Pour iPadOS 17.7.4, Apple dit que 17 failles de sécurité ont été bouchées, dont une déjà exploitée par des hackers. Elle concerne CoreMedia et a pour identifiant CVE-2025-24085. Une application malveillante peut être en mesure d’élever les privilèges. Apple dit qu’un problème d’utilisation a été résolu grâce à une meilleure gestion de la mémoire. « Apple a pris connaissance d’un rapport selon lequel ce problème pourrait avoir été activement exploité sur des versions d’iOS antérieures à iOS 17.2 », précise l’entreprise.

Les autres correctifs concernent AirPlay, ARKit, CoreAudio, CoreRoutine, ICU, ImageIO, le noyau (kernel), LaunchServices, libxslt, les configurations gérées, QuartzCore et SceneKit.

Pour installer iPadOS 17.7.4, allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur votre iPad.

Du côté de macOS Ventura 13.7.3, Apple indique avoir bouché 31 failles de sécurité. En ce qui concerne macOS Sonoma 14.7.3, il y a 41 failles de sécurité désormais bouchées.

Pour installer macOS Ventura 13.7.3 ou macOS Sonoma 14.7.3 selon le cas, rendez-vous dans Préférences Système > Mise à jour de logiciels au niveau de votre Mac.