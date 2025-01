Apple rend disponible la version finale de macOS 15.3 sur Mac. Elle arrive après plusieurs bêtas et une release candidate. Cette mise à jour propose quelques nouveautés.

Voici les nouveautés de macOS 15.3 selon les notes d’Apple :

Création de Genmoji dans Messages et d’autres apps

Calculette répète la dernière opération mathématique lorsque vous cliquez à nouveau sur le signe égal

Gestion facile des réglages pour les résumés de notifications depuis l’écran de verrouillage (Mac Apple Silicon).

Le style actualisé des notifications résumées les distingue mieux des autres notifications en utilisant du texte en italique ainsi que le glyphe (Mac Apple Silicon).

Les résumés de notifications pour les apps d’actualités et de divertissement sont temporairement indisponibles, et les utilisateurs qui ont choisi pour cette option les verront à nouveau lorsque la fonctionnalité sera disponible (Mac Apple Silicon).

Il est bon de rappeler que certaines fonctionnalités ci-dessus dépendent d’Apple Intelligence. Il est possible d’utiliser dès Apple Intelligence sur son Mac dans les pays de l’Union européenne, mais cela implique de passer sa machine et Siri en anglais. D’ailleurs, macOS 15.3 et iOS 18.3 activent automatiquement l’IA dans les pays éligibles.

Pour mettre à jour votre Mac vers macOS 15.3, rendez-vous dans Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels. Il ne vous reste plus qu’à lancer le téléchargement puis procéder à son installation.