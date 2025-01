Apple fait savoir qu’iOS 18.3 sur iPhone, iPadOS 18.3 sur iPad et macOS 15.3 sur Mac viennent automatiquement activer Apple Intelligence. Auparavant, les utilisateurs devaient activer eux-mêmes l’intelligence artificielle.

Dans les notes aux développeurs, Apple indique :

Pour les nouveaux utilisateurs ou ceux qui passent à iOS 18.3, Apple Intelligence sera activée automatiquement lors de la configuration de l’iPhone. Les utilisateurs auront accès aux fonctionnalités d’Apple Intelligence après avoir configuré leurs appareils. Pour désactiver Apple Intelligence, les utilisateurs devront se rendre dans les paramètres Apple Intelligence et Siri et désactiver l’option Apple Intelligence. Cela désactivera les fonctionnalités d’Apple Intelligence sur leur appareil.

Il faut savoir que contrairement à l’iPhone, il est d’ores et déjà possible d’utiliser Apple Intelligence sur son Mac dans un pays de l’Union européenne. Il faut toutefois passer son Mac et Siri en anglais. Pour la version française, il faudra attendre le mois d’avril.

iOS 18.3 et macOS 15.3 sont actuellement disponibles en release candidate pour les développeurs et testeurs publics. La version finale pour tout le monde arrivera dans quelques jours.