Apple vient de proposer au téléchargement la bêta 2 (build 23B5059e) d’iOS 26.1 sur iPhone et d’iPadOS 26.1 sur iPad. Elle concerne pour l’instant les développeurs et arrive deux semaines après la précédente. La bêta publique équivalent sera bientôt là.

Deuxième bêta pour iOS 26.1 et le reste

Il n’y a pas encore d’informations concernant les nouveautés à retrouver avec la bêta du jour. Avec la précédente, Apple a rendu Apple Intelligence disponible dans de nouvelles langues, tout comme la fonction de traduction en direct sur les AirPods. Apple a également modifié le clavier de l’application Téléphone pour s’adapter à l’interface Liquid Glass. Il y a aussi un nouveau geste pour changer de musique sur Apple Music, du nouveau en ce qui concerne les mises à jour de sécurité et plus encore. Toutes les informations sont à retrouver sur cet article.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas de développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la bêta 2 d’iOS 26.1 puis procéder à son installation.

Dans le même temps, Apple propose la bêta 2 de macOS 26.1 (build 25B5057f) sur Mac, de watchOS 26.1 (build 23S5017d) sur Apple Watch, de tvOS 26.1 (build 23J5558e) sur Apple TV et de visionOS 26.1 (build 23N5028e) sur Apple Vision Pro. Là encore, la disponibilité concerne pour l’instant les développeurs. La bêta publique équivalente ne va pas tarder.