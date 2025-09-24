Apple vient de proposer au téléchargement la première bêta publique pour iOS 26.1, macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 et visionOS 26.1. Cela arrive 48 heures après la version équivalente pour les développeurs.

Il y a quelques nouveautés à retrouver avec la première bêta d’iOS 26.1. Apple Intelligence est maintenant disponible dans de nouvelles langues, tout comme la fonction de traduction en direct sur les AirPods. Apple a également modifié le clavier de l’application Téléphone pour s’adapter à l’interface Liquid Glass. Il y a aussi un nouveau geste pour changer de musique sur Apple Music, du nouveau en ce qui concerne les mises à jour de sécurité et plus encore. Toutes les informations sont à retrouver sur cet article.

Comment télécharger la bêta publique d’iOS 26.1

Voici les étapes à suivre pour rejoindre le programme de la bêta publique d’iOS 26.1 :

Rendez-vous sur le site beta.apple.com Cliquez sur le bouton « S’inscrire » Connectez-vous avec votre compte Apple (le même qui est utilisé sur votre iPhone ou iPad) Lisez les conditions puis appuyez sur le bouton pour les accepter Suivez les instructions indiquées

Une fois que vous avez réalisé ces étapes, votre appareil est enregistré. Il faut maintenant se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta, puis choisir l’option pour la bêta publique. Ensuite, il faut revenir en arrière puis la mise à jour apparaît. Vous pouvez ainsi lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.