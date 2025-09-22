Apple a proposé aujourd’hui au téléchargement la bêta 1 d’iOS 26 sur iPhone et iPad. Il y a quelques nouveautés avec cette version, c’est l’occasion de les découvrir.

Les nouveautés de la bêta 1 d’iOS 26.1

– De nouvelles langues sont disponibles pour Apple Intelligence. On retrouve :

Danois

Néerlandais

Norvégien

Portugais (Brésil)

Portugais (Portugal)

Suédois

Turc

Cela vient s’ajouter à d’autres langues déjà disponibles, dont le français, l’anglais et plus encore.

– Il y a également de nouvelles langues pour la fonction de traduction en direct pour les AirPods : le japonais, le coréen et le chinois (mandarin simplifié et traditionnel). Cela rejoint le français, l’anglais (États-Unis et Royaume-Uni), l’allemand, le portugais (Brésil) et l’espagnol (Espagne).

– Le clavier de l’application Téléphone évolue et propose une interface qui se rapproche un peu plus du design Liquid Glass.

Here’s the keypad from iOS 26.1 Beta in Dark Mode. pic.twitter.com/S7Ql2N4yPW — Beta Profiles (@BetaProfiles) September 22, 2025

– Au niveau d’Apple Music, il est maintenant possible de faire un balayage sur le mini-lecteur audio en bas de l’écran pour passer d’une musique à l’autre. Un geste vers la droite permet de passer à la chanson suivante. À l’inverse, un geste vers la gauche revient à la chanson précédente.

– L’application Photos voit un changement au niveau du lecteur et du curseur pour la lecture de vidéo.

iOS 26.1 Beta redesigns the Photos app’s video scrubber. pic.twitter.com/w36XBDu6VL — Beta Profiles (@BetaProfiles) September 22, 2025

– Pour ce qui est de l’application Calendrier, des événements de différents calendriers peuvent maintenant s’afficher en des couleurs différentes.

– Les mises à jour de sécurité rapides (qui n’ont presque été jamais utilisées par Apple) change de nom. Apple indique désormais :

« Amélioration de la sécurité en arrière-plan » améliore la sécurité de votre iPhone en installant des améliorations de sécurité et des fichiers système avant qu’ils ne soient disponibles dans les mises à jour logicielles d’iOS. Dans de rares cas de problèmes de compatibilité, ces livraisons peuvent être temporairement supprimées, puis améliorées dans une mise à jour logicielle.

– Safari a maintenant une barre d’onglets plus large.