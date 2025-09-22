Apple a proposé aujourd’hui la bêta 1 d’iOS 26.1 et il y a des nouveautés en ce qui concerne Apple Intelligence avec le support de nouvelles langues. C’est la même chose pour la fonction de traduction en direct avec les AirPods.

Nouvelles langues pour Apple Intelligence

Voici désormais toutes les langues qui sont prises en charge par Apple Intelligence :

Allemand

Anglais (Afrique du Sud)

Anglais (Australie)

Anglais (Canada)

Anglais (États-Unis)

Anglais (Inde)

Anglais (Nouvelle-Zélande)

Anglais (Royaume-Uni)

Anglais (Singapour)

Chinois (mandarin simplifié)

Chinois (mandarin traditionnel) (nouveauté d’iOS 26.1)

Coréen

Danois (nouveauté d’iOS 26.1)

Espagnol

Français

Italien

Japonais

Néerlandais (nouveauté d’iOS 26.1)

Norvégien (nouveauté d’iOS 26.1)

Portugais (Brésil)

Portugais (Portugal) (nouveauté d’iOS 26.1)

Suédois (nouveauté d’iOS 26.1)

Turc (nouveauté d’iOS 26.1)

Vietnamien

D’autre part, la mise à jour ajoute le support de nouvelles langues pour la traduction en direct avec les AirPods. Cela concerne en l’occurrence le japonais, le coréen et le chinois (mandarin simplifié et traditionnel). Cela rejoint le français, l’anglais (États-Unis et Royaume-Uni), l’allemand, le portugais (Brésil) et l’espagnol (Espagne).

C’est l’occasion de rappeler que la traduction en direct avec les AirPods n’est pas disponible dans les pays de l’Union européenne. Apple ne dit pas encore quand les Européens pourront réellement en profiter.

La bêta d’iOS 26.1 est pour le moment disponible auprès des développeurs. La bêta publique arrivera normalement dans quelques jours, bien qu’Apple ne communique pas encore une date précise.