iOS 26.1 : de nouvelles langues pour Apple Intelligence et la traduction en direct des AirPods
Apple a proposé aujourd’hui la bêta 1 d’iOS 26.1 et il y a des nouveautés en ce qui concerne Apple Intelligence avec le support de nouvelles langues. C’est la même chose pour la fonction de traduction en direct avec les AirPods.
Nouvelles langues pour Apple Intelligence
Voici désormais toutes les langues qui sont prises en charge par Apple Intelligence :
- Allemand
- Anglais (Afrique du Sud)
- Anglais (Australie)
- Anglais (Canada)
- Anglais (États-Unis)
- Anglais (Inde)
- Anglais (Nouvelle-Zélande)
- Anglais (Royaume-Uni)
- Anglais (Singapour)
- Chinois (mandarin simplifié)
- Chinois (mandarin traditionnel) (nouveauté d’iOS 26.1)
- Coréen
- Danois (nouveauté d’iOS 26.1)
- Espagnol
- Français
- Italien
- Japonais
- Néerlandais (nouveauté d’iOS 26.1)
- Norvégien (nouveauté d’iOS 26.1)
- Portugais (Brésil)
- Portugais (Portugal) (nouveauté d’iOS 26.1)
- Suédois (nouveauté d’iOS 26.1)
- Turc (nouveauté d’iOS 26.1)
- Vietnamien
D’autre part, la mise à jour ajoute le support de nouvelles langues pour la traduction en direct avec les AirPods. Cela concerne en l’occurrence le japonais, le coréen et le chinois (mandarin simplifié et traditionnel). Cela rejoint le français, l’anglais (États-Unis et Royaume-Uni), l’allemand, le portugais (Brésil) et l’espagnol (Espagne).
C’est l’occasion de rappeler que la traduction en direct avec les AirPods n’est pas disponible dans les pays de l’Union européenne. Apple ne dit pas encore quand les Européens pourront réellement en profiter.
La bêta d’iOS 26.1 est pour le moment disponible auprès des développeurs. La bêta publique arrivera normalement dans quelques jours, bien qu’Apple ne communique pas encore une date précise.
J’ai pas compris Apple Intelligence en français alors que c’est déjà français non ?
Oui… ? La liste comprend toutes les langues prises en charge et celles ajoutées avec iOS 26.1 ont une mention dédiée.