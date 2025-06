Keynote après keynote, iPadOS se rapproche toujours plus de la versatilité de macOS. C’est une nouvelle fois le cas avec iPadOS 26, qui gagne beaucoup qu’une simple interface remaniée à la sauce « transparence » (Liquid Glass pour les intimes). La très grosse évolution de cette mouture concerne le multitâche : jusqu’à 4 applications peuvent être affichées simultanément à l’écran, sachant qu’il est possible de choisir la taille des fenêtres pour chaque application et qu’à l’instar du Mac des boutons situés en haut à gauche de la fenêtre active permettent de fermer, réduire ou agrandir l’app (un curseur permet de simplifier le contrôle pour les plus pressés). Tout cela ressemble fort à macOS, et c’est évidemment une bonne chose tant que l’iPad garde sa simplicité d’utilisation.

La barre de menus fait aussi ses grands débuts sur iPad. Cette dernière est cachée par défaut mais il suffit de se rendre sur la partie supérieure de l’écran pour y accéder. Idem pour la fonction Exposé du Mac qui débarque à son tour sur iPad. En faisant un balayage vers le haut, l’utilisateur peut désormais voir toutes ses applications ouvertes et en choisir une en particulier (qui passe alors au premier plan). Il devient possible de placer un dossier directement dans le dock de l’iPad pour y accéder plus rapidement, une copie carbone là encore de ce qui existe depuis longtemps sur macOS. Ces dossiers sont d’ailleurs personnalisables (tout comme sur macOS… encore).

En vrac cette fois, l’application Fichiers propose une nouvelle présentation sous forme de liste, Aperçu débarque sur iPad et permet d’ouvrir et éditer les PDF, l’édition de photos est disponible et un sélecteur d’entrées audio fait son apparition (Il est également possible d’avoir une entrée audio pour une application et une autre entrée audio pour une application différente). Couplé avec les Airpods, l’iPad peut désormais enregistrer de l’audio avec une « qualité studio ». La capture audio en local propose des enregistrements en haute qualité, à activer depuis le centre de contrôle. Apple met en avant cette fonction pour l’enregistrement de podcasts, mais cette dernière est aussi disponible pour d’autres contenus. Attendu aussi, la fonction Tâche d’arrière-plan permet de réaliser des tâches… en arrière-plan. Par exemple, il est possible d’encoder une vidéo et faire autre chose en même temps, sans pour autant que l’encodage se coupe.

A noter bien sûr que presque toutes les nouveautés d’iOS 26 sont aussi disponibles pour l’iPad (se reporter à cet article pour en savoir plus). Tous les iPad éligibles à iPadOS 26 peuvent profiter des nouveautés d’iPadOS 26