Apple TV+ change de nom et devient Apple TV
Apple annonce un changement de nom pour son service de streaming : il devient Apple TV au lieu d’Apple TV+ auparavant. Ce choix est quelque peu surprenant, cela va davantage porter à confusion pour le grand public.
Le nom du service de streaming devient… Apple TV
Dans son communiqué annonçant la sortie de F1 le film en streaming le 12 décembre (sauf en France), Apple indique :
Apple TV+ s’appelle désormais simplement Apple TV, avec une nouvelle identité dynamique. Avant sa sortie mondiale en streaming sur Apple TV, le film reste disponible à l’achat sur les plateformes numériques participantes, notamment l’application Apple TV, Amazon Prime Video, Fandango at Home et bien d’autres.
Pourquoi ce choix exactement ? Quelle est la « nouvelle identité dynamique » en question ? Le fabricant d’iPhone n’entre pas dans les détails pour le moment. Le service de streaming n’a pas non plus partagé de nouveaux logos qui retire le signe « + ».
Le problème est que le terme Apple TV désigne désormais trois éléments : il y a le boîtier TV que l’on connecte sur son téléviseur, l’application Apple TV sur iPhone, iPad et Mac, et voilà maintenant que le service de streaming a la même appellation. Comme dit précédemment, ce choix est vraiment étrange.
Étrange pour les technophiles que nous sommes. Mais pour le grand public, c’est déjà un acquis. Personne ne dit Apple TV+ en France. Chaque fois que j’entends un présentateur recevoir un acteur lié à une série de la plateforme, le nom est systématiquement erroné, le « + » n’est jamais prononcé. Probablement parce que l’Apple TV (boîtier) n’est pas très populaire chez nous. Je suppose que ce n’est pas très différent dans la plupart des marchés d’Apple. Reste à voir effectivement si le boîtier multimédia ne mérite pas du coup lui aussi d’être renommé.
Rien de surprenant et ça arrive même un peu tard si vous voulez mon avis !En France tout le monde dit Apple TV et même moi qui suis beaucoup les news Apple je me trompais une fois sur 2… Le « + » chez les concurrents désignaient l’extension d’une offre audiovisuelle existante, ce qui n’est pas le cas pour Apple.De plus, vous mentionnez l’app iOS mais justement pour moi la confusion venait le plus de là ! L’app sur mon téléphone, l’app sur ma TV, et le service de streaming devraient s’appeler pareil. Pourquoi ouvrir sur mon iPhone une app « Apple TV » pour accéder à un service « Apple TV+ » ? Je pense que c’3/5 dû à l’héritage de l’app « Vidéos » sur iPhone et à la possibilité d’avoir sa propre bibliothèque etc mais ça n’a pas de sens.Réunir tout ça sous la même effigie est donc bien + logique et évitera toute confusion dans la tête des gens !Le seul problème est le boîtier TV qui s’appelle effectivement pareil, mais au final, il permet aussi d’accéder littéralement au même service et même à d’autres services donc c’est presque lui qui devrait s’appeler Apple TV+ 😂 mais je ne serais pas surpris qu’ils le renomment aussi, en mode « TV Stick » ou un truc comme ça.Donc complètement logique ce changement !
Entièrement d’accord avec vous Alex. Je n’ai jamais compris pourquoi une fois l’image de mon Apple TV (le boîtier) sur mon téléviseur, il faut cliquer sur l’icône AppleTV+. C’est comme si au démarrage de mon Mac mini il fallait cliquer sur l’icône iOS26 pour… utiliser mon Mac. La navigation dans le boîtier AppleTV sera simplifié… enfin si Apple va au bout de la démarche 😬