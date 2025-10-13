Apple annonce un changement de nom pour son service de streaming : il devient Apple TV au lieu d’Apple TV+ auparavant. Ce choix est quelque peu surprenant, cela va davantage porter à confusion pour le grand public.

Le nom du service de streaming devient… Apple TV

Dans son communiqué annonçant la sortie de F1 le film en streaming le 12 décembre (sauf en France), Apple indique :

Apple TV+ s’appelle désormais simplement Apple TV, avec une nouvelle identité dynamique. Avant sa sortie mondiale en streaming sur Apple TV, le film reste disponible à l’achat sur les plateformes numériques participantes, notamment l’application Apple TV, Amazon Prime Video, Fandango at Home et bien d’autres.

Pourquoi ce choix exactement ? Quelle est la « nouvelle identité dynamique » en question ? Le fabricant d’iPhone n’entre pas dans les détails pour le moment. Le service de streaming n’a pas non plus partagé de nouveaux logos qui retire le signe « + ».

Le problème est que le terme Apple TV désigne désormais trois éléments : il y a le boîtier TV que l’on connecte sur son téléviseur, l’application Apple TV sur iPhone, iPad et Mac, et voilà maintenant que le service de streaming a la même appellation. Comme dit précédemment, ce choix est vraiment étrange.