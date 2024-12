Apple TV+ annonce que tout le monde pourra regarder gratuitement ses films, séries et documentaires, et ce pendant tout un week-end. Ce sera en l’occurrence les 4 et 5 janvier 2025.

Il y a quelques jours, Apple TV+ faisait du teasing sur les réseaux sociaux. « Réservez la date », « Restez à l’écoute » ou encore « Voyez par vous-même » étaient les termes utilisés. Certaines personnes avaient suggéré que le service de streaming allait proposer un week-end de visionnage gratuit et c’est effectivement ce qu’il annonce aujourd’hui.

Voici la vidéo annonçant la gratuité :

This weekend, see for yourself. Stream for free Jan 4-5. pic.twitter.com/8p6PCUYpms — Apple TV (@AppleTV) December 30, 2024

Ainsi, vous pourrez prendre votre iPhone, iPad, Mac, Apple TV, PC Windows ou téléviseur connecté pour lancer Apple TV+ les 4 et 5 janvier, et regarder n’importe quel programme, que ce soit une série, un film ou un documentaire, le tout sans la nécessité d’avoir un abonnement. Il est toutefois probable qu’un compte Apple (gratuit) soit nécessaire.

Bien évidemment, Apple espère que cette gratuité va pousser certaines personnes à découvrir son service de streaming et à s’abonner derrière. Apple TV+ coûte 9,99€/mois, tout en sachant qu’il y a une période d’essai gratuite de sept jours. Il y a également des offres de temps en temps qui permettent d’avoir une gratuité étendue. Le mois dernier, par exemple, il y avait une offre pour avoir le service de streaming gratuit pendant un mois.