Qu’est-ce qu’Apple TV+ nous mijote pour les 4 et 5 janvier ? Le service de streaming fait du teasing sur les réseaux sociaux, mais ne donne aucun indice sur l’annonce.

Apple TV+ a partagé deux images sur les réseaux sociaux qui s’accompagnent à chaque fois d’un texte bref. La première image vient du film Spirited : L’Esprit de Noël. La seconde vient de Slow Horses et montre Gary Oldman. « Réservez la date », « Restez à l’écoute » ou encore « Voyez par vous-même » sont les termes utilisés.

À quoi s’attendre ? Comme dit précédemment, Apple TV+ ne donne pas vraiment d’indice. Mais certaines personnes spéculent sur le fait qu’Apple TV+ sera gratuit pour tout le monde les 4 et 5 janvier. C’est possible en effet, sachant que les dates correspondent à un week-end. Apple pourrait profiter de cette période pour donner envie de découvrir son service de streaming et espérer derrière que les nouveaux utilisateurs décident de s’abonner.

Apple TV+ coûte 9,99€/mois, tout en sachant qu’il y a une période d’essai gratuite de sept jours. Il y a également des offres de temps en temps qui permettent d’avoir une gratuité étendue. Le mois dernier, par exemple, il y avait une offre pour avoir le service de streaming gratuit pendant un mois.