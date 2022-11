Noël approche à grands pas, et Apple TV+ sonne les cloches des fêtes à venir avec Spirited, une comédie musicale déjantée avec Ryan Reynolds, Will Ferrell et Octavia Spencer en vedettes américaines. Le scénario reprend l’histoire modernisée et revisitée du célèbre conte de Dickens Monsieur Scrooge (Ryan Reynolds), mais ici dans une version beaucoup moins « dark » que le film de Zemeckis par exemple. Comme dans le conte original, le Scrooge moderne un peu trop désabusé reçoit la visite de 4 fantômes passablement fantasques qui vont bien sûr changer sa perception de l’existence. Tout est mal qui finira bien !

Outre sa distribution 3 étoiles, le film aligne les moments de bravoure de comédie musicale, et prouve s’il en était besoin que la méthode de l’actor’s studio permet aux acteurs US de faire à peu près n’importe quoi, comme danser, faire des claquettes … et chanter vraiment juste. Juste épatant d’enthousiasme, sans oublier bien sûr une touche d’humour bien sentie avec l’un des maitres du genre (Will Ferrer bien sûr). Le film Spirited est immédiatement disponible sur Apple TV+.