Jackson Lamb (Gary Oldman) est de retour. Le patron de la « Slough House » (une division méprisée du MI5) est toujours à la tête d’une équipe de bras cassés et de « mis au placard », ce qui ne l’empêche pas d’obtenir des résultats faramineux dans ce contexte. [SPOILER] La saison 4 de Slow Horses démarre avec une attaque suicide et une explosion dans un grand centre commercial de Londres durant la période de Noël, et il s’avère que l’auteur de l’attentat disposait d’une identité secrète rattachée au MI5. Voilà pour la mise en bouche de cette 4ème saison qui démarre aujourd’hui avec un seul épisode disponible.

Pour ceux qui ne connaissent pas la série, c’est le moment de s’y mettre : Slow Horses est l’une des meilleures séries de thriller actuelle, et probablement l’une des meilleures séries tout court. Le casting est sans failles (Jack Lowden, Kristin Scott Thomas, et Roaslind Eleazar sont absolument parfaits dans leurs rôles respectifs), les scénarios sont très bien écrits et la mise en scène s’avère diablement efficace tout du long. A ne pas rater si l’on est amateur du genre…