Apple diffuse aujourd’hui la bande-annonce de la saison 4 de sa série Slow Horses, qui est portée par Gary Oldman. Elle fera ses débuts le 4 septembre sur le service de streaming.

Slow Horses est un drame d’espionnage à l’humour noir qui suit une équipe dysfonctionnelle d’agents de renseignements britanniques qui servent dans un département du MI5 connu sous le nom peu affectueux de Slough House. La quatrième saison s’ouvre sur un attentat à la bombe qui fait exploser des secrets personnels, ébranlant les fondations déjà instables de Slough House.

Gary Oldman incarne Jackson Lamb, le brillant mais misanthrope chef des espions, qui se retrouvent à Slough House à cause de leurs erreurs qui mettent fin à leur carrière car ils se retrouvent souvent à se tromper dans les méandres du monde de l’espionnage. Le casting comprend également Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan et Jonathan Pryce. Hugo Weaving, Joanna Scanlan, Ruth Bradley, Tom Brooke et James Callis seront présents pour la nouvelle saison.

La saison 4 de Slow Horses sur Apple TV+ débutera le 4 septembre. Il y aura six épisodes au total, avec un nouvel épisode diffusé chaque mercredi jusqu’au 9 octobre.

Pour rappel, Apple TV+ a déjà annoncé qu’une saison 5 était en préparation. Il n’y a cependant pas la moindre information à son sujet.