Il est possible d’avoir 1 mois gratuit à Apple TV+. C’est une nouvelle promotion proposée par Apple à l’occasion de la sortie de la saison 2 de sa série Silo. Bien sûr, vous pouvez regarder les autres films et séries disponibles sur la plateforme de streaming.

Comment avoir Apple TV+ gratuit pendant 1 mois

Pour avoir Apple TV+ gratuit pendant 1 mois, il suffit de se rendre à cette adresse et de cliquer sur « Activer l’offre ». Si vous le faites depuis un iPhone ou iPad, vous allez être redirigé sur l’application Apple TV et vous n’aurez plus qu’à appuyer sur « Activez votre mois gratuit ». Si vous le faites depuis un ordinateur, il faudra d’abord se connecter avec votre identifiant Apple pour valider l’opération.

Vous avez jusqu’au 29 novembre 2024 pour activer l’offre. Vous serez ensuite facturé 9,99€/mois. Mais vous pouvez annuler dès maintenant si vous le souhaitez. Ainsi, vous aurez votre mois gratuit et l’abonnement à 9,99€/mois ne s’enclenchera pas ensuite.

Voici les conditions communiquées par Apple :