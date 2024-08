LG annonce que les propriétaires de ses téléviseurs vont pouvoir bénéficier gratuitement d’Apple TV+ et d’Apple Music pendant 3 mois. L’offre sera disponible à partir du 9 septembre.

L’offre pour Apple TV+ sera disponible via l’application LG Streaming à partir du 9 septembre et est également accessible directement depuis l’application Apple TV dans plus de 90 marchés. L’offre se termine le 17 novembre. Elle est disponible sur les TV LG 4K et 8K de 2018 à 2024, ainsi que sur les modèles StanbyME et StanbyME Go dans l’application Apple TV. C’est valable uniquement pour les nouveaux abonnés et les anciens abonnés… selon les cas. Il n’est cependant pas précisé quels sont les critères pour être éligible si vous avez déjà été abonné.

Dans le même temps, LG annonce proposer Apple Music gratuit pendant 3 mois. L’offre d’Apple Music est disponible via l’application LG Streaming à partir du 9 septembre dans 44 marchés et est également accessible directement depuis l’application Apple Music dans 137 marchés jusqu’au 30 avril 2025. L’audio spatial avec Dolby Atmos est disponible sur les téléviseurs LG OLED lancés entre 2018 et 2024, et les téléviseurs QNED Q90T et plus.

LG propose également des offres pour Blacknut, Crunchyroll, DAZN, Mubi, Paramount+, Baby Shark World et Amazon Prime Video. Cela fait partie de la LG Streaming Week.