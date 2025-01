Il est désormais possible de voir gratuitement les films et séries d’Apple TV+. Le service de streaming avait annoncé que ce serait disponible ce week-end, mais la gratuité vient en réalité de débuter.

Le visionnage gratuit des programmes d’Apple TV+ se fait sur n’importe quel appareil où le service de streaming est disponible. Cela peut être un iPhone, iPad, Mac ou Apple TV par le biais de l’application Apple TV. Vous pouvez également en profiter sur un PC ou smartphone/tablette Android en passant par un navigateur Web et en vous rendant à l’adresse tv.apple.com. Si vous avez un téléviseur connecté, ouvrez l’application Apple TV. Idem si vous avez une console (PlayStation ou Xbox), un Chromecast ou un boîtier multimédia (Nvidia Shield TV, etc). Selon les cas, l’application n’est pas préinstallée. Il faut donc la télécharger, mais c’est gratuit.

Une fois sur le service, il suffit de se connecter avec votre compte Apple. Vous avez maintenant accès à Apple TV+, et ce gratuitement. Vous pouvez regarder n’importe quel film, série ou documentaire.

Free weekend begins now.

If you haven't taken a spin with Masters of the Air — now's your chance. pic.twitter.com/eTUwZFrQhP

— Apple TV (@AppleTV) January 3, 2025