Apple a réintroduit une fonction particulièrement emblématique dans la bêta 2 d’iOS 26.1. L’arrêt des alarmes et des minuteurs se fait désormais via une action « Slide to Stop » plutôt qu’un simple tapotement. Cette fonctionnalité nous ramène indirectement au célèbre « Slide to Unlock » des premiers iPhone, mais dans un contexte bien spécifique cette fois : désormais, pour couper une alarme ou un minuteur sur l’écran de verrouillage, il faudra effectuer un balayage horizontal. Cette disposition vise à limiter les arrêts accidentels de l’alarme, une critique fréquemment soulevée après la refonte de l’interface d’alarme dans iOS 26. De là à dire qu’Apple joue sur notre fibre nostalgique, il y a un peu pas que nous nous garderons bien de franchir.

Sur iPad, la bêta 2 d’iPadOS 26.1 fait également revenir la fonction Slide Over, initialement supprimée au profit du nouveau système multitâche fenêtré. La version restaurée n’est pas aussi complète qu’auparavant : cette dernière ne supporte qu’une application flottante à la fois, mais elle permet de la masquer, la faire réapparaître ou même la redimensionner. Pour activer Slide Over, l’utilisateur doit tapoter l’icône verte d’une application, puis sélectionner l’option « Enter Slide Over ». Simple.