Les utilisateurs d’iPhone et d’iPad peuvent déjà profiter de l’intégration de ChatGPT comme moyen d’avoir de l’intelligence artificielle en complément d’Apple Intelligence. Maintenant, la bêta 3 d’iOS 26.1 prépare le terrain pour de nouvelles intégrations.

D’autres IA pour rejoindre ChatGPT sur iPhone

Comme l’a noté Aaron Perris, Apple a changé un élément dans la bêta 3 d’iOS 26.1 qui indique maintenant « Signaler un problème lié à un tiers ». Jusqu’à présent, le message était : « Signaler un problème lié à ChatGPT ».

With iOS 26.1 beta 3, Apple is getting closer to allowing additional 3rd party AI-integration. Apple has replaced "Report a concern related to ChatGPT" to "Report a concern related to a Third Party" pic.twitter.com/25zW9WLeNh — Aaron (@aaronp613) October 13, 2025

Le fait que les iPhone, iPad et Mac vont avoir le droit à des alternatives pour les intégrations IA n’est en soi pas une surprise. En juin 2024, juste après la présentation d’Apple Intelligence, Craig Federighi, vice-président d’Apple chargé d’iOS et iPadOS, avait confirmé une arrivée d’autres IA, dont Gemini de Google.

Au printemps 2025, Sundar Pichai, le patron de Google, avait suggéré l’intégration de Gemini dans iOS 26. Ce ne fut pas le cas avec la version finale arrivée le mois dernier, mais cela pourrait se concrétiser avec iOS 26.1 ou une future mise à jour comme iOS 26.2.

iOS 26.1 proposera également d’autres améliorations pour l’intelligence artificielle. Il y aura notamment le support de nouvelles langues pour Apple Intelligence. C’est le même scénario pour la traduction en direct au niveau des AirPods.

iOS 26.1 est actuellement disponible en version bêta. La version finale n’a pas encore une date de sortie officielle. Mais si l’on se base sur les versions x.1 des années précédentes, la sortie devrait avoir lieu à la fin octobre.