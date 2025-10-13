Apple vient de proposer au téléchargement la bêta 3 (build 23B5064e) d’iOS 26.1 sur iPhone et d’iPadOS 26.1 sur iPad. Elle concerne pour l’instant les développeurs et arrive une semaine après la précédente.

Troisième bêta pour iOS 26.1 et le reste

Il n’y a pas encore d’informations concernant les nouveautés de la bêta 3 d’iOS 26.1. En ce qui concerne la bêta 2, Apple a changé l’alarme et le minuteur. Il faut maintenant faire un balayage de la gauche vers la droite sur la zone « Stop » pour couper la sonnerie. Cela rappelle le geste « Glisser pour déverrouiller » sur les iPhone sans Face ID.

De plus, l’application Réglages affiche des descriptions un peu plus grosses et les noms des sections sont maintenant alignés à gauche au lieu d’être centrés. Il y a aussi le retour de la fonction Slide Over pour le multitâche sur iPad. Les autres nouveautés sont à retrouver sur cet article dédié.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la bêta 3 d’iOS 26.1.

Dans le même temps, Apple propose la bêta 3 de macOS 26.1 (build 25B5062e) sur Mac, de watchOS 26.1 (build 23S5022e) sur Apple Watch, de tvOS 26.1 (build 23J5563d) sur Apple TV et de visionOS 26.1 (build 23N5033d) sur Apple Vision Pro. Là encore, cela concerne d’abord les développeurs. Les testeurs publics auront bientôt une version équivalente.