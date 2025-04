Le Vision Pro d’Apple est le premier casque XR à proposer des avatars réalistes. Un nouveau brevet récemment déposé en Europe révèle comment Apple a concçu ce système d’avatar. Le système utilise des antennes spécialisées intégrées dans le casque Vision Pro pour détecter les expressions faciales et les gestes de la main, sans contact physique. En analysant les variations de fréquence de résonance provoquées par les mouvements des joues, des lèvres, de la langue ou des mains de l’utilisateur, l’appareil (le Vision Pro donc) peut générer des modèles 3D très précis du visage et des gestes. Ces données permettent de générer des « personas » photoréalistes qui reproduisent en temps réel les expressions de l’utilisateur dans des environnements XR.

Le brevet décrit plusieurs configurations d’antennes — telles que des antennes à fente discrètes et des antennes polarisées verticalement ou horizontalement — conçues pour réduire les interférences causées par des éléments comme la barbe, les masques ou les mouvements des mains. Ces antennes sont souvent en configuration croisée pour améliorer la clarté du signal, permettant ainsi de capturer avec un minimum de latence des expressions fines comme un sourire ou la parole. Apple intègre également des algorithmes d’apprentissage automatique et des modèles pour interpréter les données et compenser la posture du corps ou les interférences.