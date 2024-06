L’Apple Vision Pro souffre principalement de trois défauts, bien référencés désormais : un prix extrêmement élevé et quasi élitiste (4000 euros dans sa version de base en France), l’absence de killer-apps (gros jeux XR, autre), et un confort d’usage largement améliorable, de nombreux utilisateurs rapportant des douleurs aux cervicales ou au front après parfois seulement quelques dizaines de minutes d’utilisation. Et justement, Apple semble parfaitement au courant de ce dernier défaut, au point d’en faire mention dans l’un de ses derniers brevets sur l’appareil : « Certains dispositifs montés sur la tête sont conçus pour se fixer fermement à la tête de l’utilisateur en s’enroulant étroitement autour de l’arrière de la tête de l’utilisateur, par exemple avec une bande. Cette disposition implique souvent de fournir une tension qui peut fixer le dispositif monté sur la tête à une variété de formes et de tailles de tête. Cependant, cela peut être quelque peu inconfortable pour au moins certains utilisateurs ».

Le brevet décrit les « bienfaits » de l’actuelle sangle de haute de tête du Vision Pro(un accessoire optionnel), puis embraye sur ce que pourrait être un futur modèle de cet accessoire, dont le réglage serait alors semi automatisé : « Un élément de tension peut être un appareil physique tel qu’un moteur, une bobine électromagnétique ou un solénoïde qui peut être actionné pour provoquer une tension (soit directement soit indirectement) à appliquer ou à relâcher sur la sangle correspondante. Dans certains exemples, un élément de tension peut être un circuit analogique, numérique ou intégré configuré pour appliquer un signal électrique pour provoquer une tension (soit directement soit indirectement) à appliquer ou à relâcher sur la sangle correspondante. »

Apple continue donc de travailler sur le confort du Vision Pro, et l’on peut supposer que la sangle n’est pas le seul élément du casque qui fait l’objet des attentions des ingénieurs. Le choix de nouveaux matériaux (l’aluminium, c’est lourd) et la miniaturisation des composants pourront sans doute permettre d’alléger le poids du Vision Pro 2.