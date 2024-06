Très critiqués lors de leur présentation (alors même que la technologie d’Apple laissait sur place les avatars du Meta Quest), les Personas se sont rapidement bonifiés après quelques mises à jour : représentation encore plus fidèle de l’utilisateur (qui n’enlève pas totalement l’effet de « vallée de l’étrange »), possibilité de converser avec plusieurs Personas dans une même pièce (Spatial Persona), mode visionnage lorsque plusieurs Persona regardent un même film, amélioration des cheveux, des yeux ou du maquillage avec visionOS‌ 1.2, les différentes mises à jour de visionOS ont à chaque fois fait progresser ces avatars ultra réalistes qui nécessitent très peu de paramétrages.

Persona in visionOS now has both visual and sound feedback when people doing high five, fist bumping or finger touching.

Tried them out with @Chill_VR_Jeff and it's really fun.#WWDC #visionOS #VisionPro #Apple pic.twitter.com/KtIkwgHMHP

— xChester ᯅ (@xchester16) June 12, 2024