En plus d’iOS 26.2 sur iPhone et iPad, Apple propose au téléchargement la version finale (build 25C56) de macOS 26.2. Elle débarque avec quelques bêtas et une release candidate.

macOS 26.2 est là

Apple met en avant une seule fonctionnalité pour macOS 26.2, à savoir Edge Light. Cela transforme les bords de l’écran de votre Mac en un anneau lumineux pour vous mettre en valeur lors de vos appels vidéo, rendant potentiellement les accessoires d’éclairage externes obsolètes.

Plutôt qu’un simple cadre blanc, Edge Light est une solution dynamique qui s’appuie sur la puissance des puces Apple Silicon dans les Mac. La fonctionnalité est conçue pour s’adapter en temps réel à l’utilisateur et à son environnement grâce à plusieurs capacités intelligentes.

Détection du visage : le Neural Engine analyse en permanence votre visage, sa taille et sa position dans le cadre pour ajuster l’éclairage de manière optimale.

le Neural Engine analyse en permanence votre visage, sa taille et sa position dans le cadre pour ajuster l’éclairage de manière optimale. Interaction discrète : la lumière s’estompe automatiquement si vous approchez votre souris des bords de l’écran, vous permettant d’accéder à vos menus et contenus sans être gêné.

la lumière s’estompe automatiquement si vous approchez votre souris des bords de l’écran, vous permettant d’accéder à vos menus et contenus sans être gêné. Personnalisation de l’ambiance : un curseur permet d’ajuster finement la température de couleur, passant d’une lumière chaude et douce à une lumière froide et neutre pour s’adapter à toutes les situations.

un curseur permet d’ajuster finement la température de couleur, passant d’une lumière chaude et douce à une lumière froide et neutre pour s’adapter à toutes les situations. Automatisation contextuelle : sur les Mac les plus récents (modèles 2024 et ultérieurs), Edge Light peut même s’activer d’elle-même dès que le système détecte une baisse de la luminosité ambiante.

Cette nouvelle fonction est accessible directement depuis le menu des effets vidéo dans les applications comme FaceTime, aux côtés d’options déjà connues comme le mode portrait, l’éclairage de studio ou l’isolation de la voix. Elle est compatible avec tous les Mac équipés d’une puce Apple Silicon (M1 et modèles plus récents) et fonctionne aussi bien avec la webcam intégrée qu’avec une caméra externe.

Pour mettre à jour votre Mac vers macOS 26.2, rendez-vous dans Réglages Système > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la mise à jour (son poids varie selon votre Mac) puis procéder à l’installation.