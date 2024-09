Harvest Moon: Home Sweet Home (Lien App Store – 19,99 euros – iPhone/iPad) est enfin disponible sur iOS. Le célèbre « Farmville-like » bénéficie de graphismes tout mignons dans cette version, et hormis un prix excessif et un vilain bug (les textes ne s’affichent qu’en anglais et ne s’affichent pas si iOS n’est pas en anglais), on retrouve bien tout le charme d’un Sim-Life où les activités ne manquent pas, entre le choix d’un compagnon ou d’une compagne, la gestion des récoltes et des animaux, la pêche, l’ameublement de son foyer, sans oublier des concours et des festivals (liste non exhaustive d’activités). Un village bien entretenu pourra même attirer de nouveaux habitants.

« Retournez à vos racines et quittez la vie citadine pour votre village d’enfance d’Alba dans Harvest Moon : Home Sweet Home, où les poissons les plus frais et les légumes les plus savoureux sont cultivés et pêchés par les agriculteurs et les pêcheurs locaux !

Cependant, avec sa population vieillissante et ses villageois plus jeunes partant vers la grande ville, le village d’Alba a connu des jours meilleurs, alors pouvez-vous aider à le transformer d’un village en déclin en un village de prospérité ? Avec son cadre magnifique, Alba a certainement du potentiel, alors travaillez dur pour attirer des touristes et même de nouveaux résidents dans ce vaste village verdoyant ! Retrouvez votre ami d’enfance et d’autres visages familiers pour aider à mettre Alba sur la carte ! »