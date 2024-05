Natsume Inc. vient d’annoncer la sortie prochaine d’un nouveau jeu Harvest Moon, cette fois pour les appareils mobiles. Intitulé Harvest Moon: Home Sweet Home, ce nouvel opus du sim-life culte sera disponible dans l’App Store dans le courant du mois d’août. Le studio promet une nouvelle expérience de jeu mobile tout en conservant le style traditionnel de Harvest Moon (un sim-life avec du jeu de ferme), et l’habitué de la franchise retrouvera des personnages familiers. Ambiance cosy de rigueur bien sûr…

Peu de détails sur le jeu, mais le studio Natsume précise que l’intrigue du jeu implique le retour du joueur dans sa ville natale d’Alba. Tous les habitants ne sont pas accueillants, et les joueurs devront user de stratagèmes pour les convaincre de leurs bonnes intentions. Le logo officiel de Harvest Moon: Home Sweet Home a été dévoilé, mais aucun screenshot du titre n’a encore été publié. Il ne reste plus qu’ espérer que cette version mobile soit le plus proche possible des autres jeux de la franchise, et non un simple freemium mobile tout juste bon à faire raquer le joueur. On croise les doigts.