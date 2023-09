Japanese Rural Life Adventure est un sim life tout mignon, et c’est la nouveauté du jour sur Apple Arcade (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad). Ce petit jeu indé aux graphismes rétro-pixels propose « l’expérience d’une vie tranquille à la campagne japonaise ». Le joueur dirige un petit gars de la ville (Tokyo ?) qui décide de tout plaquer pour aller vivre à la campagne. Il s’agira donc de retaper une vieille maison, de cultiver ses légumes à la façon d’un Stardew Valley, de pêcher du poisson, d’aménager un étang rempli de carpes, ou bien encore de prendre en photo les animaux sauvages de la région.



Il sera même possible de participer aux festivités locales et saisonnières, avec bien sûr en prime plein de petits jeux pour bien mettre dans l’ambiance. Les plus obstinés finiront même par avoir de quoi acheter une montagne (!) et de devenir les maitres des lieux (pour l’ambiance zen et le fait de se contenter de peu, on repassera en revanche). Sans être révolutionnaire en quoi que ce soit, ce Japanese Rural Life Adventure offre quelques moments de douceur dans ce monde de brutes, ce qui n’est déjà pas si mal…