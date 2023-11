Que se passe t-il avec la curation d’Apple Arcade ? Depuis quelques trimestres, les jeux qui arrivent sont pour la plupart des petits jeux mobiles sans aucun enjeu particulier, à l’instar de Delicious-Miracle of Life+, « un jeu de cuisine et de gestion de temps » qui n’est pas vraiment une nouveauté sur l’App Store (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad). Ce jeu de cuisine donc mélange les éléments de gameplay classique pour le genre avec des séquences de jeu de type Sim Life sachant que l’on suivra Emily, « qui a décidé de lancer son blog culinaire avec de délicieuses recettes de famille ». Cette dernière vient en plus d’apprendre qu' »elle était enceinte de son mari Patrick. » Tout un programme. Le joueur sera donc invité à réaliser une soixantaine de niveaux disséminés sur 6 lieux différents, + 30 niveaux bonus, le temps donc que la grossesse d’Emily se fasse et que le bambin vienne au monde.



Bon. Et tandis qu’Apple Arcade nous sert ce genre de titre, voilà que l’on apprend que The Pathless, superbe jeu d’aventure-action du créateur d’Abzu et de Journey, a disparu d’Apple Arcade ! Pire encore, a disparu de l’App Store tout court ! C’est une assez grosse perte pour le service, d’autant que ceux qui ont installée le titre sur leur iPhone, iPad ou Mac ne pourront plus y jouer, chaque tentative de lancer le jeu aboutissant au message suivant « The Pathless n’est plus disponible. Accédez à l’App Store pour découvrir de nouveaux jeux sur Apple Arcade ». Le fait qu’Apple n’ait pas prévenu d’un tel départ est encore plus triste... A ce rythme de vase de communiquant, entre l’arrivée de jeux ultra-casual d’un côté et le départ de bijoux indés de l’autre, Apple Arcade finit par devenir franchement ridicule face à Netflix Games, qui propose de son côté des titres d’un tout autre calibre, et ce très régulièrement désormais…