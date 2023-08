finity (avec un »f » minuscule ») ne gagnera pas la palme du jeu à la direction artistique la plus envoutante, mais ce puzzle game signé du studio Seabaa, Inc. est un vrai bijou qui mettra à rude épreuve votre esprit logique et tactique. Disponible sur Apple Arcade (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad) infinity est un mélange de match 3 et de jeu de combinaison qui propose au final des mécaniques de jeu totalement originales : il est possible de faire glisser des lignes ou des colonnes de cases colorées de façon à associer 3 cases de même couleur, sachant que certaines cases disposeront parfois de deux couleurs.

Coming Soon to Apple Arcade: finity.

All you love about puzzle games, all in one slithering place. Take on this minimalistic approach to a classic match-3 as a snake guides you through every move.

🕹️: https://t.co/1320Cfxgon pic.twitter.com/GaAMaldh6u

— Apple Arcade (@AppleArcade) August 21, 2023