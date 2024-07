Suite modernisée du célèbre Metal Slug de la Neo-Geo, Metal Slug Awakening est enfin disponible sur iOS (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) et globalement, c’est une belle réussite. Les graphismes ne sont évidemment plus pixelisés mais l’on ne perd pas pour autant le charme des jeux d’origine. Les « connoisseurs » retrouveront le gameplay tellement addictif de la borne d’arcade ainsi que des environnements tirés des différents opus de la franchise. Hormis ces graphismes revus et corrigés, on retrouve avec plaisir les petites animations qui font tout le sel et l’humour de Metal Slug. SNK a bien travaillé. Quant aux armes disponibles, elles sont variées, explosives, et apportent énormément de rejouabilité.



Cette nouvelle version permet en outre à trois joueurs de coopérer, de quoi sans doute venir plus facilement à bout des nombreux boss du jeu (avec récompenses à la clef). On trouve aussi des défis Rogue-Like (freemium oblige), un mode Arène, et des missions d' »aventures » qu seront renouvelées chaque mois. On espère juste que l’aspect freemium ne perturbera pas trop la progression du joueur…