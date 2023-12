Sonic Dream Team arrive demain sur Apple Arcade, et les joueurs nostalgiques retrouveront le feeling du fabuleux Sonic Adventures de la Dreamcast. Pour l’occasion, la chaine MMR a fait un petit test technique de ce titre, et oh surprise, c’est beaucoup mieux sur les appareils les plus récents, avec du 60 tps sur iPhone 15 Pro et iPad Pro et jusqu’à 120 tps sur Mac, le tout avec le niveau de détails au max. Il faut descendre jusqu’à l’iPhone 8 pour chuter à 30 fps et jusqu’au tandem iPhone SE/iPad Air 2 pour que les détails graphiques soient perdu et que le plaisir de jeu ne s’en trouve réellement dégradé. Pas Mal au final, même s’il n’y a pas trop de quoi crier au génie au vu du rendu graphique du titre.

On en prend cette fois plein les yeux avec le nouveau trailer du très impressionnant A-RPG Zenless Zone Zero du studio HoYoverse. Ce trailer punchy nous présente en fait l’un des personnages les plus sexy et létal du jeu, mademoiselle Nicole Demara. Si le style graphique très manga et hyper sexualisé en rebutera certains, force est de constater que ça tabasse sévère au plan technique. Vivement que le jeu soit disponible dans l’App Store. Un autre trailer nous dévoile le personnage du mystérieux Billy et un autre encore, tout en cinématique, fait véritablement penser à un anime de chez Netflix.





Toujours du côté d’HoYoverse, on tease Argenti, le prochain personnage très romanesque du A-RPG Honkai Star Rail (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Là encore, c’est techniquement un sans faute, mais on commence à être habitué avec les développeurs de Genshin Impact.

Concernant enfin les sorties de la semaine passée, pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce n’est le premier et mythique Metal Slug de SNK qui revient dans la collection ACA NeoGeo (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad).

Les amateurs de souffle épique et antique peuvent se jeter sans hésitation sur Titan Quest : Ultimate Edition (Lien App Store – 24,99 euros – iPhone/iPad). Ce grand classique de 200§, sublimé dans cette nouvelle version, reste un monument du genre. Tous les DLCs sont ici inclus (Immortal, Ragnarok, Atlantis, Eternal Embers).