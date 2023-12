Apple Arcade se réveillerait-il enfin face à la poussée de Netflix Games ? Toujours est-il qu’en cette froide journée du 6 décembre 2023, le service par abonnement d’Apple accueille 4 nouveaux jeu d’un coup, et pas des moindres :

Disney Dreamlight Valley (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad) : le sim life de Disney, déjà disponible depuis plusieurs mois sur consoles, arrive sur Apple Arcade dans une version quasi identique, si ce n’est que les joueurs iOS auront droit à un accès complet au jeu de base et au Pass d’extension Disney Dreamlight Valley: A Rift of Time. Le joueur pourra créer son avatar et diriger ce dernier dans le monde enchanté de Disney. Une partie de pêche avec Dingo ? C’est possible. Il y a tout de même un brin d’aventure pour soutenir le tout, des trésors à trouver, et bien sûr un grand méchant à vaincre. Plutôt un bon choix pour les amateurs du genre (et qui veulent autre chose qu’un énième « Animal Crossing-like ».

Puzzle & Dragons Story (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad) : ce grand classique du match-3 arrive dans Apple Arcade, mais ici avec une forte composante « Dungeon Crawler » puisqu’il faudra aussi nettoyer des donjons infestés de bestioles. Addictif.

Sonic Dream Team (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad) : un Sonic en 3D, comme à la grande époque de Sonic Adventure sur Dreamcast. Le jeu semble réellement tenir ses promesses, avec de belles séquences de glissades et de roulades, des combats contre des boss, et un univers coloré et tout à fait dans l’esprit de la franchise. L’objectif final consiste à se débarrasser de l’insupportable Eggman.

Turmoil+ (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad) est un jeu de gestion qui retrace les débuts de la course à l’or noir (le pétrole) aux Etats-Unis, vers la fin du 19ème siècle. Les paramètres sont nombreux et la complexité de l’ensemble ravira tous ceux qui auraient rêvé d’être le Tycoon de cette nouvelle industrie qui allait changer le monde.