Les utilisateurs avec un iPhone 15 se plaignent que la recherche est cassée au niveau de l’application Messages. Fort heureusement, Apple a corrigé le problème avec la bêta 2 d’iOS 17.1.

Depuis quelques jours maintenant, des utilisateurs se plaignent sur Reddit de l’impossibilité de trouver un message en particulier depuis l’application Messages d’Apple, sachant que les résultats de recherche ne sont pas bons. Cela fonctionne correctement avec les iPhone antérieurs aux iPhone 15. Mais sur les derniers modèles, seuls les messages envoyés ou reçus récemment s’affichent.

La bêta 2 d’iOS 17.1 (qui est disponible pour les développeurs et testeurs publics) vient restaurer le bon comportement. Des utilisateurs ont signalé que c’est corrigé. Il faut toutefois que l’iPhone se remette à indexer les messages pour que la recherche fonctionne correctement. Le processus est censé s’effectuer automatiquement en tâche de fond. Certains utilisateurs ont cependant décidé de le forcer en se rendant dans Réglages > Messages > Siri et recherche, puis en désactivant toutes les options et en les réactivant dans la foulée. Un redémarrage de l’iPhone avant de tout réactiver peut être nécessaire.

Apple a déjà dit que la version finale d’iOS 17.1 sera disponible en octobre, mais il n’y a pas encore une date précise. Vous devez donc encore patienter pour avoir un retour à la normale pour la recherche des messages. Ou si vous êtes vraiment pressés, vous pouvez installer la bêta d’iOS 17.1.