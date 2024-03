Aujourd’hui, la Commission européenne a infligé une amende de 1,8 milliard d’euros à Apple pour pratiques anticoncurrentielles dans le domaine du streaming musical et de l’App Store. Tout a commencé par une plainte de Spotify en 2019. Le service a justement réagi à la décision de l’UE.

L’amende d’Apple est une bonne chose selon Spotify

Selon Spotify, l’amende décidée par la Commission européenne pour Apple « marque un moment important dans la lutte pour un Internet plus ouvert aux consommateurs ». Le groupe ajoute que « le comportement d’Apple, qui limite les communications avec les consommateurs, est illégal. Cette décision envoie un message fort : aucune entreprise, pas même un monopole comme Apple, ne peut abuser de son pouvoir pour contrôler la manière dont les autres entreprises interagissent avec leurs clients ».

Pour rappel, Apple prend une commission de 15 ou 30% selon les cas lorsqu’un développeur propose un achat ou un abonnement au sein de son application. Le problème est qu’Apple n’autorise pas les développeurs à informer leurs utilisateurs qu’ils peuvent s’abonner via leurs sites Internet, ce qui permet de contourner la commission d’Apple. Par conséquent, des services comme Spotify et Netflix ne proposent plus l’abonnement au sein de leurs applications. La Commission européenne a aujourd’hui jugé qu’Apple abusait de sa position dominante dans le domaine du streaming musical.

Spotify poursuit :

Les règles d’Apple ont empêché Spotify et d’autres services de streaming musical de communiquer avec leurs utilisateurs directement dans leur application au sujet de divers avantages — nous privant ainsi de la possibilité de communiquer avec eux sur les modalités de mise à niveau et le prix des abonnements, les promotions, les remises ou de nombreux autres avantages. Bien entendu, Apple Music, un concurrent de ces applications, n’est pas empêché d’adopter le même comportement. En exigeant d’Apple qu’elle mette fin à son comportement illégal dans l’UE, la Commission européenne donne la priorité aux consommateurs. Il s’agit d’un concept fondamental des marchés libres : les clients doivent connaître les options qui s’offrent à eux, et ce sont eux, et non Apple, qui doivent décider ce qu’ils achètent, où, quand et comment.

Le combat n’est pas fini

Apple a déjà annoncé faire appel de l’amende de 1,8 milliard d’euros. L’affaire n’est donc pas finie et Spotify le sait très bien. « Apple a régulièrement défié les lois et les décisions de justice sur d’autres marchés. Nous attendons donc avec impatience les prochaines étapes qui, nous l’espérons, répondront clairement et de manière concluante aux pratiques déloyales d’Apple ».

Spotify conclut en disant que la décision de l’UE est, certes, positive à ses yeux, mais « elle ne résout pas le mauvais comportement d’Apple à l’égard des développeurs au-delà de la musique en streaming sur d’autres marchés dans le monde. Notre travail ne sera pas terminé tant que nous n’aurons pas réussi à mettre en place un marché numérique véritablement équitable partout dans le monde, et notre engagement à contribuer à ce que cela devienne une réalité reste inébranlable ».