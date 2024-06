Le Financial Times avait donc de bonnes sources. La Commission européenne vient en effet de confirmer qu’elle enquêtait sur la façon dont Apple mettait son App Store en conformité avec les règles européennes. Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la concurrence. a précisé aux micros de a CNBC que l’enquête en cours penchait plus vers une condamnation d’Apple et de ses pratiques anticoncurrentielles : « Eh bien, nous avons un certain nombre de problèmes avec Apple [et] je les trouve très sérieux », a déclaré Vestager. « J’ai été très surprise que nous ayons de tels soupçons quant à la non-conformité d’Apple. » Et d’enfoncer le clou :« Je peux dire que ce n’est pas ce qu’on attendait d’une telle entreprise. Bien sûr, nous appliquerons exactement [les règles] avec le même dévouement et avec la même priorité absolue que pour toute autre entreprise. »

La commissaire européenne précise en outre qu’au delà d’Apple, 4 autres entreprises technologiques sont dans le viseur de la Commission pour ne pas respecter le DMA ou les règles concurrentielles imposées aux géants du secteur. « Je m’attendais à des cas, j’ai été un peu surprise que nous ayons autant de cas si tôt et que d’autres soient déjà en cours » précise Vestager.

Pour rappel, Apple risque une astreinte équivalent à 5% de son chiffre d’affaires quotidien mondial, soit un montant pouvant atteindre 1 milliards de dollars de pénalité journalière ! La firme de Cupertino sait que la Commission européenne ne plaisante pas : récemment, l’UE a imposé à Apple une amende de 2 milliards de dollars pour ses pratiques anticoncurrentielles vis à vis de Spotify.