Avant la sortie d’iOS 18, Apple mise beaucoup sur l’intelligence artificielle, au point d’avoir créé un laboratoire secret à Zurich en Suisse. Selon le Financial Times, le groupe a débauché au moins 36 ingénieurs de Google depuis qu’il a réussi à débaucher John Giannandrea en 2018 pour superviser les efforts dans l’IA.

La plupart des travaux d’Apple pour l’IA ont lieu aux États-Unis en Californie et à Seattle. Mais il y a également un groupe européen à Zurich. Le professeur Luc Van Gool, de l’école polytechnique fédérale de Zurich, a déclaré que l’acquisition par Apple de deux start-up locales spécialisées dans l’IA — le groupe de réalité virtuelle FaceShift et la société de reconnaissance d’images Fashwell — a conduit le fabricant à créer un laboratoire de recherche, connu sous le nom de Vision Lab, dans la ville.

Les employés basés à Zurich ont participé aux recherches d’Apple sur la technologie sous-jacente qui alimente des produits tels que le chatbot ChatGPT d’OpenAI. Leurs travaux ont porté sur des modèles d’IA de plus en plus avancés qui intègrent des entrées textuelles et visuelles pour produire des réponses aux requêtes.

D’anciens de Google travaillent sur l’IA d’Apple

L’équipe principale d’Apple chargée de l’IA est désormais composée d’anciennes figures clés de Google, dont John Giannandrea, qui supervisait auparavant Google Brain, le laboratoire d’IA de l’entreprise de recherche qui a depuis été fusionné avec DeepMind.

Samy Bengio, directeur principal de la recherche en IA et en apprentissage automatique (machine learning), était auparavant l’un des principaux chercheurs en IA de Google. Ruoming Pang, qui dirige l’équipe Foundation Models d’Apple travaillant sur les grands modèles de langage, a précédemment dirigé la recherche en reconnaissance vocale de Google.

Apple a également embauché Ian Goodfellow, un autre pionnier de l’apprentissage profond, mais il est retourné chez Google en 2022, protestant contre la politique de retour au bureau d’Apple.

Six anciens employés de Google embauchés au cours des deux dernières années figurent parmi les auteurs d’un document de recherche publié en mars, dans lequel Apple révèle avoir mis au point une famille de modèles d’IA connus sous le nom de MM1 qui utilisent des entrées textuelles et visuelles pour générer des réponses.

Apple va réellement présenter ses efforts en IA le 10 juin prochain lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2024. Ce sera l’occasion de découvrir iOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 et visionOS 2.