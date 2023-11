Avec le Digital Markets Act (DMA), la Commission européenne veut que les messageries proposent une interopérabilité, c’est-à-dire qu’il soit possible de converser avec les utilisateurs qu’importe la plateforme utilisée. Google et Orange veulent qu’iMessage d’Apple fasse partie de la liste des applications concernées.

Selon le Financial Times, des dirigeants de Google, Vodafone, Deutsche Telekom, Telefónica et Orange (à savoir les plus grands opérateurs européens) ont plaidé en faveur de l’inclusion d’iMessage en tant que gatekeeper (gardien). Dans ce cas, la messagerie d’Apple devrait être interopérable avec les services concurrents, ce qui serait « bénéfique pour les consommateurs et les entreprises européens » selon une lettre de Google et des opérateurs.

Apple a fait valoir cette année qu’iMessage n’était pas assez important pour être considéré comme un gatekeeper selon les seuils d’utilisateurs du DMA (45 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans l’Union européenne). Les régulateurs enquêtent actuellement et ont jusqu’à février pour décider si iMessage rejoindra WhatsApp et Messenger de Meta en tant que service concerné.

« Il est primordial que les entreprises puissent atteindre tous leurs clients en tirant parti de services de communication modernes dotés de fonctions de messagerie enrichies », ajoute la lettre. « Avec iMessage, les utilisateurs professionnels ne peuvent envoyer des messages enrichis qu’aux utilisateurs d’iOS et doivent s’en remettre aux SMS traditionnels pour tous les autres utilisateurs finaux ».

Effectivement, un envoi de message entre un iPhone et un smartphone Android se fait par SMS. C’est pour cela que Google fait du forcing depuis des mois pour qu’Apple adopte le RCS (successeur du SMS) sur iOS, sachant qu’Android le supporte déjà. Cela permettrait d’avoir un semblant d’iMessage entre iOS et Android. Mais Apple n’est pas intéressé.