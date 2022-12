En plus d’annoncer l’arrivée du sideloading et des App Store tiers sur iPhone, Bloomberg révèle qu’Apple n’a pour le moment pas l’intention de supporter le RCS, à savoir le successeur du SMS, aux côtés d’iMessage. Le groupe ne serait pas confiant par rapport à la sécurité.

Le Digital Markets Act (DMA), à savoir un règlement européen, a été approuvé par le Parlement de l’Union européenne un peu plus tôt cette année. Il énonce un certain nombre de nouvelles exigences. Cela comprend, entre autres, la prise en charge de magasins d’applications tiers et l’interopérabilité de services comme iMessage. Le DMA souligne que les entreprises devront s’ouvrir et interopérer avec les petites plateformes de messagerie.

Dans un scénario tel qu’imaginé par l’Europe, un utilisateur d’iMessage devrait pouvoir entrer en contact avec un utilisateur de WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger ou autre (et vice-versa bien sûr). Bien que ce soit intéressant sur le papier, cela demande un travail colossal en coulisses pour maintenir une bonne sécurité sachant qu’il est question de plusieurs services gérés par différentes entreprises avec leurs propres politiques de confidentialité et des fonctionnements spécifiques.

Ainsi, le support du RCS avec iMessage pourrait techniquement être une obligation. Mais en l’état, les ingénieurs d’Apple estiment qu’un tel changement pourrait nuire au chiffrement de bout en bout et à d’autres fonctions de confidentialité offertes par iMessage. Cela va même plus loin en réalité : Apple n’envisagerait pas le support du RCS tout court. Celui-ci aurait pu être séparé d’iMessage, mais les ingénieurs n’y songeraient pas actuellement. Cela va décevoir Google qui pousse pour qu’Apple l’adopte.