Les utilisateurs d’iPhone doivent s’attendre à la possibilité d’installer des applications en dehors de l’App Store d’Apple (sideloading) à la suite du Digital Markets Act (DMA) en Europe. Les règles du DMA sont en place à compter du 1er novembre.

« Si vous avez un iPhone, vous devriez pouvoir télécharger des applications non seulement à partir de l’App Store, mais aussi à partir d’autres magasins d’applications ou d’Internet », a déclaré Gerard de Graaf, qui se veut l’ambassadeur de l’Union européenne auprès de la Silicon Valley. « Nous nous attendons à ce que les conséquences soient importantes », a-t-il ajouté.

En vertu du DMA, les règles s’appliqueront aux géants de la technologie qui répondent à ses critères de « gardiens » et les obligeront à ouvrir leurs différents services et plateformes à d’autres entreprises et développeurs. Gerard de Graaf s’attend à ce qu’une douzaine d’entreprises fassent partie de ce groupe, qui sera annoncé au printemps. Ces « gardiens » auront alors six mois pour se mettre en conformité. Les changements chez Apple seraient donc en place avec iOS 17.

Outre le changement majeur consistant à forcer Apple à ouvrir l’iPhone aux App Store tiers et donc au sideloading, le DMA cherche également à empêcher les grandes entreprises technologiques d’accorder une préférence injuste à leurs propres applications et services. Aussi, il faudra une interopérabilité au niveau des applications de messageries. Ainsi, l’application Messages d’Apple, WhatsApp et les autres devront pouvoir s’envoyer des messages entre elles. Tout cela va nécessiter un important travail pour maintenir une bonne sécurité.