Apple continue de lutter contre le sideloading sur iPhone, à savoir la possibilité d’installer des applications sans passer par l’App Store. Le fabricant l’assure : ce serait une mauvaise chose pour les utilisateurs en ce qui concerne la vie privée.

La nouvelle intervention d’Apple a lieu quelques heures après une révision d’un projet de loi présentée par la sénatrice américaine Amy Klobuchar pour l’American Choice and Innovation Act. L’objectif est que le gouvernement américain donne plus de choix aux utilisateurs en ce qui concerne les technologies et cela implique le sideloading sur iPhone du côté d’Apple.

Voici ce qu’Apple a déclaré à MacRumors concernant le projet de loi :

Nous avons créé l’iPhone et l’App Store pour qu’il soit un endroit sûr et fiable où les utilisateurs peuvent télécharger les applications qu’ils aiment et une formidable opportunité commerciale pour les développeurs du monde entier. Le résultat a été un moteur de croissance économique sans précédent, qui a favorisé la concurrence et l’innovation, et a permis à tout développeur ayant une idée géniale d’atteindre les clients d’Apple dans le monde entier.

Nous restons préoccupés par le fait que cette législation menace de briser ce modèle et de saper les protections de la vie privée et de la sécurité dont dépendent nos utilisateurs. Les gouvernements et les agences du monde entier ont explicitement déconseillé les exigences en matière de sideloading, ce qui donnerait le pouvoir aux mauvais acteurs qui veulent cibler les utilisateurs — y compris les enfants — avec des logiciels malveillants et des escroqueries, et faciliteraient la tâche des entreprises avides de données pour suivre les utilisateurs sans leur consentement. En fin de compte, les modifications apportées au projet de loi sont une reconnaissance du fait que la législation, telle qu’elle a été rédigée à l’origine, a créé des vulnérabilités involontaires en matière de confidentialité et de sécurité pour les utilisateurs. Nous pensons que les changements proposés sont loin d’offrir les protections dont les consommateurs ont besoin, et nous exhortons les législateurs à apporter d’autres modifications pour éviter ces conséquences involontaires.